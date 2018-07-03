ЧМ-2018: Янукович посетил матч Испания – Россия, – СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович "засветился" на матче чемпионата мира-2018 Испания – Россия (1:1).

Бывший президент Украины Виктор Янукович посетил матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России (1:1, пен. 3:4), сообщает kommersant.

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По информации издания, Янукович находился в VIP-ложе на московском стадионе Лужники, где также за матчем наблюдали премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой, президент ФИФА Джанни Инфантино, король Испании Филипп VI и другие известные личности.

Напомним, следующий матч в рамках ЧМ-2018 россияне проведут против сборной Хорватиии 7 июня, начало в 21:00.

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