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ЧС-2018: Янукович відвідав матч Іспанія – Росія, – ЗМІ

12:17 939 Читать на русском
ЧС-2018: Янукович відвідав матч Іспанія – Росія, – ЗМІ
Віктор Янукович / Фото з соцмереж

Колишній президент України Віктор Янукович "засвітився" на матчі чемпіонату світу-2018 Іспанія – Росія (1:1).

Колишній президент-втікач України Віктор Янукович відвідав матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 між збірними Іспанії та Росії (1:1, пен. 3:4), повідомляє kommersant.

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За інформацією видання, Янукович перебував у VIP-ложі на московському стадіоні Лужники, де також за матчем спостерігали прем'єр-міністр Росії Дмитро Мєдвєдєв з дружиною, президент ФІФА Джанні Інфантіно, король Іспанії Філіп VI та інші відомі особи.

Нагадаємо, наступний матч в рамках ЧС-2018 росіяни проведуть проти збірної Хорватіїї 7 червня, початок о 21:00.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Іспанія - Росія
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