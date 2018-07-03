ЧС-2018: Янукович відвідав матч Іспанія – Росія, – ЗМІ

Колишній президент України Віктор Янукович "засвітився" на матчі чемпіонату світу-2018 Іспанія – Росія (1:1).

Колишній президент-втікач України Віктор Янукович відвідав матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 між збірними Іспанії та Росії (1:1, пен. 3:4), повідомляє kommersant.

ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерах

За інформацією видання, Янукович перебував у VIP-ложі на московському стадіоні Лужники, де також за матчем спостерігали прем'єр-міністр Росії Дмитро Мєдвєдєв з дружиною, президент ФІФА Джанні Інфантіно, король Іспанії Філіп VI та інші відомі особи.

Нагадаємо, наступний матч в рамках ЧС-2018 росіяни проведуть проти збірної Хорватіїї 7 червня, початок о 21:00.

"Сільський футбол росіян" та "Задоволений, Флорентіно?". Матч Іспанія – Росія на ЧС-2018 в огляді іспанських ЗМІ