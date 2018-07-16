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ЧМ-2018: игроки сборной Франции спели в честь Канте

13:14 0 Читати українською
ЧМ-2018: игроки сборной Франции спели в честь Канте
Н'Голо Канте / ФИФА

Футболисты сборной Франции после победы на чемпионате мира-2018 посвятили песню хавбеку Н'Голо Канте.

Во время празднования победы на ЧМ-2018 футболисты сборной Франции спели в честь своего хавбека Н'Голо Канте.

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Игроки переделали песню французского певца и композитора Джо Дассена.

После помещения пение продолжились и в автобусе национальной команды.

Напомним, сборная Франции победила Хорватию в финале и стала чемпионом мира-2018.

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ЧМ 2018 Франция Франция Н'Голо Канте Н'Голо Канте Видеоновости
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