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ЧМ-2018: ФИФА недовольна критикой Марадоны в адрес арбитра матча Колумбия – Англия

09:12 37 Читати українською
ЧМ-2018: ФИФА недовольна критикой Марадоны в адрес арбитра матча Колумбия – Англия
Диего Марадона / Getty Images

ФИФА осудил легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадону за слова в адрес арбитра Марка Гейгера.

Диего Марадона назвал пенальти в ворота сборной Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Англии "воровством". ФИФА уже отреагировала на слова аргентинца.

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"Инсинуации Марадоны совершенно неуместны и совершенно необоснованны. ФИФА очень жаль читать подобные заявления от игрока, который написал историю нашей игры", – цитирует заявление организации Associated Press.

Ранее было прервано сотрудничество с лучшим игроком ХХ века по версии ФИФА за неприличные жесты после гола Маркоса Рохо в матче 3 тура группового этапа Нигерия – Аргентина (1:2).

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Колумбия - Англия Колумбия Колумбия Диего Марадона Диего Марадона ФИФА Марк Гейгер Марк Гейгер
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