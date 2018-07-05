ЧМ-2018: ФИФА недовольна критикой Марадоны в адрес арбитра матча Колумбия – Англия

ФИФА осудил легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадону за слова в адрес арбитра Марка Гейгера.

Диего Марадона назвал пенальти в ворота сборной Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Англии "воровством". ФИФА уже отреагировала на слова аргентинца.

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"Инсинуации Марадоны совершенно неуместны и совершенно необоснованны. ФИФА очень жаль читать подобные заявления от игрока, который написал историю нашей игры", – цитирует заявление организации Associated Press.

Ранее было прервано сотрудничество с лучшим игроком ХХ века по версии ФИФА за неприличные жесты после гола Маркоса Рохо в матче 3 тура группового этапа Нигерия – Аргентина (1:2).