ЧС-2018: ФІФА незадоволена критикою Марадони на адресу арбітра матчу Колумбія – Англія

ФІФА засудила легендарного футболіста збірної Аргентини Дієго Марадону за слова на адресу арбітра Марка Гейгера.

Дієго Марадона назвав пенальті у ворота збірної Колумбії в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Англії "крадіжкою". ФІФА вже відреагувала на слова аргентинця.

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"Інсинуації Марадони абсолютно недоречні і абсолютно необгрунтовані. ФІФА дуже шкода читати подібні заяви від гравця, який написав історію нашої гри", – цитує заяву організації Associated Press.

Раніше була перервана співпраця з найкращим гравцем ХХ століття за версією ФІФА через непристойні жести після голу Маркоса Рохо в матчі 3 туру групового етапу Нігерія – Аргентина (1:2).