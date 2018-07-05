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ЧС-2018: ФІФА незадоволена критикою Марадони на адресу арбітра матчу Колумбія – Англія

09:12 395 Читать на русском
ЧС-2018: ФІФА незадоволена критикою Марадони на адресу арбітра матчу Колумбія – Англія
Дієго Марадона / Getty Images

ФІФА засудила легендарного футболіста збірної Аргентини Дієго Марадону за слова на адресу арбітра Марка Гейгера.

Дієго Марадона назвав пенальті у ворота збірної Колумбії в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Англії "крадіжкою". ФІФА вже відреагувала на слова аргентинця.

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"Інсинуації Марадони абсолютно недоречні і абсолютно необгрунтовані. ФІФА дуже шкода читати подібні заяви від гравця, який написав історію нашої гри", – цитує заяву організації Associated Press.

Раніше була перервана співпраця з найкращим гравцем ХХ століття за версією ФІФА через непристойні жести після голу Маркоса Рохо в матчі 3 туру групового етапу Нігерія – Аргентина (1:2).

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Теги
Англія Англія ЧС 2018 Дієго Марадона Дієго Марадона Колумбія - Англія Колумбія Колумбія ФІФА Марк Гейгер Марк Гейгер
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