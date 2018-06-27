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Нигерия – Аргентина: Марадона показал неприличный жест после гола Рохо, устроил шоу и был госпитализирован

26 июня 23:47 194 Читати українською
Нигерия – Аргентина: Марадона показал неприличный жест после гола Рохо, устроил шоу и был госпитализирован
Диего Марадона / фото из соцсетей

Легендарный аргентинец Диего Марадона не сдерживал эмоций во время матча своих соотечественников против Нигерии в рамках 3 тура чемпионата мира-2018.

На матче 3 тура ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина горячо было не только на поле, но и на трибунах. Зажигал Диего Марадона, который в течение в течение поединка успел потанцевать с нигерийкой, продемонстрировать торс фанатам, а в середине первого тайма аргентинец вообще уснул.

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После победного гола Маркоса Рохо Марадона настолько радовался, что показал неприличный жест. Адресат этого послания неизвестен.

После матча Марадоне стало плохо – легенду отвезли в больницу.

К слову, это уже не первый инцидент с участием Марадоны на ЧМ-2018.

Напомним, Аргентина сумела дожать Нигерию и вышла в 1/8 ЧМ-2018, где встретится с Францией.

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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Теги
Нигерия - Аргентина Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Диего Марадона Диего Марадона футбольные курьёзы футбольные фанаты Видеоновости
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