Нигерия – Аргентина: Марадона показал неприличный жест после гола Рохо, устроил шоу и был госпитализирован

Легендарный аргентинец Диего Марадона не сдерживал эмоций во время матча своих соотечественников против Нигерии в рамках 3 тура чемпионата мира-2018.

На матче 3 тура ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина горячо было не только на поле, но и на трибунах. Зажигал Диего Марадона, который в течение в течение поединка успел потанцевать с нигерийкой, продемонстрировать торс фанатам, а в середине первого тайма аргентинец вообще уснул.

Нигерия – Аргентина – 1:2 – видео голов и обзор матча

После победного гола Маркоса Рохо Марадона настолько радовался, что показал неприличный жест. Адресат этого послания неизвестен.

После матча Марадоне стало плохо – легенду отвезли в больницу.

К слову, это уже не первый инцидент с участием Марадоны на ЧМ-2018.

Напомним, Аргентина сумела дожать Нигерию и вышла в 1/8 ЧМ-2018, где встретится с Францией.

Maradona officially not worried pic.twitter.com/6scd3T9AeH — Big Cat (@BarstoolBigCat) 26 червня 2018 р.