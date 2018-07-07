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ЧС-2018: Фернандінью став жертвою расистських образ після автогола в матчі з Бельгією

22:42 921 Читать на русском
ЧС-2018: Фернандінью став жертвою расистських образ після автогола в матчі з Бельгією
Фернандінью / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Бразилії Фернандінью отримав погрози та став жертвою расистських образ після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Бельгії.

Екс-півзахисник Шахтаря Фернандінью та його сім'я стали отримувати у соцмережах погрози та образи після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Бельгії, інформує UOL Esporte.

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Нагадаємо, в тому матчі Фернандінью відзначився автоголом, а поєдинок завершився перемогою Бельгії з рахунком 2:1. Фанати, не підбираючи слів, почали ображати футболіста та його близьких. Хавбек змушений був вимкнути коментарі у своїх профілях у соцмережах.

До слова, це вже 4-й Мундіаль поспіль, на якому Бразилія вилітає від представників Європи.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Бельгія Бразилія Бразилія Фернандінью Фернандінью футбольні фанати
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