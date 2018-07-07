ЧС-2018: Фернандінью став жертвою расистських образ після автогола в матчі з Бельгією

Півзахисник збірної Бразилії Фернандінью отримав погрози та став жертвою расистських образ після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Бельгії.

Екс-півзахисник Шахтаря Фернандінью та його сім'я стали отримувати у соцмережах погрози та образи після поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Бельгії, інформує UOL Esporte.

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Нагадаємо, в тому матчі Фернандінью відзначився автоголом, а поєдинок завершився перемогою Бельгії з рахунком 2:1. Фанати, не підбираючи слів, почали ображати футболіста та його близьких. Хавбек змушений був вимкнути коментарі у своїх профілях у соцмережах.

До слова, це вже 4-й Мундіаль поспіль, на якому Бразилія вилітає від представників Європи.