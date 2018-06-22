ЧМ-2018: болельщики Колумбии угрожают Санчесу смертью после матча с Японией

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил много сообщений с угрозами после удаления в матче с Японией.

Полузащитник получил сотни смертельных угроз в социальных сетях от болельщиков сборной Колумбии после матча с Японией (1:2). Колумбийские полицейские начали расследование по факту угроз в адрес футболиста, сообщает The Guardian.

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По информации издания, один из пользователей опубликовал в твиттере фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого застрелили из-за автогола в матче чемпионата мира-1994 со словами: "Предлагаю помечтать". Другой пользователь написал в ответ следующее: "Если Эскобара убили за автогол, то Санчеса должны убить и помочиться на труп".

Санчес получил красную карточку за игру рукой в штрафной уже на третьей минуте матча с Японией. За это нарушение арбитр назначил пенальти.