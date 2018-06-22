toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: болельщики Колумбии угрожают Санчесу смертью после матча с Японией

21 июня 22:34 412 Читати українською
ЧМ-2018: болельщики Колумбии угрожают Санчесу смертью после матча с Японией
Карлос Санчес / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил много сообщений с угрозами после удаления в матче с Японией.

Полузащитник получил сотни смертельных угроз в социальных сетях от болельщиков сборной Колумбии после матча с Японией (1:2). Колумбийские полицейские начали расследование по факту угроз в адрес футболиста, сообщает The Guardian.

ЧМ-2018: колумбийские фаны сломали систему и пронесли алкоголь на стадион в причудливый способ

По информации издания, один из пользователей опубликовал в твиттере фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого застрелили из-за автогола в матче чемпионата мира-1994 со словами: "Предлагаю помечтать". Другой пользователь написал в ответ следующее: "Если Эскобара убили за автогол, то Санчеса должны убить и помочиться на труп".

Санчес получил красную карточку за игру рукой в штрафной уже на третьей минуте матча с Японией. За это нарушение арбитр назначил пенальти.

ЧМ-2018 1 тур

Колумбия - Япония: Вторник 19 июня 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 2
Япония
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Колумбия Колумбия Чемпионат мира-2018 Колумбия - Япония Карлос Санчес Карлос Санчес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук