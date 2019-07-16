Чижевский: При Фабри Карпаты едва не вылетели из УПЛ, это говорит само за себя

Новый главный тренер Карпат Александр Чижевский оценил бывших наставников команды.

"Почему Карпаты были нестабильными в прошлом сезоне? Наверное, из-за частой смены тренеров. Команда не успевала перестроиться, не было стабильности в коллективных действиях.

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В случае с Жозе Мораишем о разногласиях ожиданий и реальности можно было бы судить лишь в том случае, если бы он доработал до конца сезона, предъявив конечный результат.

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Что же касается Фабри Гонсалеса, то при нем команда едва не вылетела из Премьер-лиги. И это говорит само за себя", – цитирует Чижевского "Спорт-Экспресс в Украине".