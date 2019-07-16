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Чижевський: При Фабрі Карпати ледь не вилетіли з УПЛ, це говорить саме за себе

12:46 375 Читать на русском
Чижевський: При Фабрі Карпати ледь не вилетіли з УПЛ, це говорить саме за себе
Фабрі Гонсалес / Карпати

Новий головний тренер Карпат Олександр Чижевський оцінив колишніх наставників команди.

"Чому Карпати були нестабільними у минулому сезоні? Напевно, через часту зміну тренерів. Команда не встигала перебудуватися, не було стабільності в колективних діях.

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У випадку з Жозе Мораішем про розбіжності очікувань і реальності можна було б судити лише в тому випадку, якщо б він допрацював до кінця сезону, пред'явивши кінцевий результат.

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Що ж стосується Фабрі Гонсалеса, то при ньому команда ледь не вилетіла з Прем'єр-ліги. І це говорить само за себе", – цитує Чижевського "Спорт-Експрес в Україні".

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Карпати Карпати Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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