Чижевський: При Фабрі Карпати ледь не вилетіли з УПЛ, це говорить саме за себе

Новий головний тренер Карпат Олександр Чижевський оцінив колишніх наставників команди.

"Чому Карпати були нестабільними у минулому сезоні? Напевно, через часту зміну тренерів. Команда не встигала перебудуватися, не було стабільності в колективних діях.

Ящишин – про екс-тренера Карпат Фабрі: Він не міг мотивувати гравців, і добивав їх своїми істеричними випадами

У випадку з Жозе Мораішем про розбіжності очікувань і реальності можна було б судити лише в тому випадку, якщо б він допрацював до кінця сезону, пред'явивши кінцевий результат.

Чижевський: Карпати не повинні з року в рік боротися за виживання

Що ж стосується Фабрі Гонсалеса, то при ньому команда ледь не вилетіла з Прем'єр-ліги. І це говорить само за себе", – цитує Чижевського "Спорт-Експрес в Україні".