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Ящишин – об экс-тренере Карпат Фабри: Он не мог мотивировать игроков, и добивал их своими истерическими выпадами

17:33 43 Читати українською
Ящишин – об экс-тренере Карпат Фабри: Он не мог мотивировать игроков, и добивал их своими истерическими выпадами
Фабри Гонсалес / фото: ФК Карпаты

Директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал о внутреннем состоянии команды под руководством испанского специалиста Фабри.

"Оказалось, что Фабри не то, что не может завести команду, а своими истерическими выпадами ее добивает. Когда он падал на колени или ругался на молодого Буська, или демонстрировал депрессивные элементы прямо в раздевалке.

"Руководству стоит задуматься", – Фабри назвал причину ухода из Карпат

Таких моментов было много, они плохо влияли на команду. С другой стороны, не факт, что его увольнение сразу дало бы позитив.

Мы провели беседы с каждым игроком в отдельности. Некоторые говорили, что дела нормально, а некоторые – плохо. Некоторые вообще говорили: "Здесь все плохо. Ни игры нету, ни результатов, ни команды, есть проблема с тренером". Не было взаимопонимания между легионерами и украинцами. Оказалось, что с новым тренером команда ни разу нигде не собиралась", – рассказал Ящишин в интервью Tribuna.

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Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес Ростислав Ящишин Карпаты Карпаты
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