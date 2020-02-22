"Он был словно из другого вида спорта" Чигринский назвал легионера Шахтера, который поразил его своим мастерством

Экс-защитник Шахтера Дмитрий Чигринский выделил одного легионера в истории "горняков", который ему особенно запомнился уровнем своего мастерства.

"Матузалем был другим. Он удивлял и в матчах, и на тренировках. Я тогда был молодым, уровень Шахтера казался мне чем-то невероятным. Но он был другим футболистом во всем: понимание игры, во время тренировок, как он пользовался своим телом, контроль мяча, видение.

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В Барселоне разница не ощущалась, потому что там все были особенными. А вот Матузалем в том Шахтере был словно игрок из другого вида спорта", – сказал Чиринський Youtube-каналу Вацко Live.

Напомним, Матузалем выступал за Шахтер с 2004 по 2007 год. Бразилец со скандалом покинул донецкий клуб – он в одностороннем порядке разорвал контракт и перешел в Сарагосу. Впоследствии суд обязал футболиста и испанский клуб выплатить компенсацию "горнякам".

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