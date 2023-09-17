УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на поединке самого престижного евротурнира.

Стартовый матч Шахтера в групповом турнире Лиги чемпионов против Порту будет обслуживать итальянская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери поединка будет 42-летний Давиде Масса. Помогать ему на линиях будут Фелиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертым арбитром станет Матео Марценаро, а за VAR будет отвечать Алеандро Ди Паоло.

К слову, Масса хорошо знаком украинским болельщикам: в 2016 году он отсудил товарищескую игру сборной Украины с Румынией, которая завершилась победой "сине-желтых" со счетом 4:3, а в прошлом сезоне зафиксировал разгромное поражение СК Днепр-1 от АЕКа (0:3) в ответном матче за выход в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, поединок между Шахтером и Порту состоится во вторник, 19 сентября, в Германии. Начало встречи в 22:00.

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