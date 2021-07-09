Сразу двое украинцев вошли в символическую сборную открытий Евро-2020 по версии AS.

Федецкий: Сборная Украины не заслуживала такого окончания Евро

Среди одиннадцати лучших нашлось место голкиперу Динамо Георгию Бущану и защитнику Шахтера Николаю Матвиенко. Наибольшее количество представителей делегировала сборная Дании – Каспера Дольберга, Миккеля Дамсгорда и Йоакима Меле. Патрик Шик и Томаш Соучек представили Чехию. Еще четверо футболистов презентовали: Венгрию (Роланд Шаллай), Бельгию (Жереми Доку), Испанию (Педри) и Нидерланды (Дензел Дюмфрис).

Интересно, что среди запасных оказалось еще двое украинцев – полузащитник Динамо Николай Шапаренко и форвард Гента Роман Яремчук.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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