"Если соединить воедино игру и результат, то поставил бы сборной Украины за выступление на Евро-2020 четыре с минусом.

Вирт назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро и признался, чем его неприятно поразила команда Шевченко

В игре команды Шевченко понравился характер коллектива в поединке с Нидерландами. Да, мы проиграли тот матч, но важно, что после счета 0:2 сборная не бросила играть, отыгралась. Молодцы! Во встрече со Швецией не все получалось, но у "сине-желтых" было видно азарт, глаза горели. Да и сам поединок получился захватывающим.

Разочаровал, естественно, второй тайм игры с Северной Македонией. Многие скажут о невыразительных действиях подопечных Андрея Шевченко в поединке с Австрией, которую, наверное, многие считали проходной командой. Но на самом деле это очень сильная сборная. Наверняка у "сине-желтых" в голове сидел и ничейный результат, который их устраивал. Мы не увидели ту команду, которую привыкли видеть. А против англичан, думаю, у нас не было шансов, учитывая, даже кадровый потенциал. Хотя счет 0:4 оказался слишком большим. "Сине-желтые" не заслуживали на такое поражение.

Среди лучших в сборной Украины назову Георгия Бущана, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

Тем не менее, выступление сборной Украины на Евро мне понравилось. Как ни крути, но команда переписала историю. В таком турнире достойно дойти до четвертьфинала. Слабых соперников здесь нет. Те же северомакедонцы прилично потрепали нам нервы. Ждем следующего чемпионата Европы, и будем верить, что следующее поколение сможет улучшить этот результат", – сказал Федецкий в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро