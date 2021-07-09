Одразу двоє українців увійшли у символічну збірну відкриттів Євро-2020 за версією AS.

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Серед одинадцяти найкращих знайшлось місце голкіперу Динамо Георгію Бущану та захиснику Шахтаря Миколі Матвієнку. Найбільшу кількість представників делегувала збірна Данії – Каспера Дольберга, Міккеля Дамсгорда та Йоакіма Меле. Патрік Шик і Томаш Соучек представили Чехію. Ще четверо футболістів презентували: Угорщину (Роланд Шаллай), Бельгію (Жеремі Доку), Іспанію (Педрі) та Нідерланди (Дензел Дюмфріс).

Цікаво, що серед запасних опинилось ще двоє українців – півзахисник Динамо Микола Шапаренко та форвард Гента Роман Яремчук.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступилась збірній Англії з рахунком 0:4 і припинила участь у турнірі.

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