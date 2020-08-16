Чеснаков оригинально объяснил отсутствие матчей у Ворсклы на сборах

"Главный тренер нам объяснил, почему Ворскла не играла на сборах контрольных матчей. Таким было решение Юрия Максимова, который сказал, что хорошо знает возможности своих подопечных и для него сейчас важно, чтобы перед стартом в УПЛ игроки избежали травм.

Ворскла усилилась экс-защитником Львова

Поэтому, кроме тренировочного процесса, мы ограничились лишь одной двухсторонкой. Нас тепло принимали в отеле в пригороде Ужгорода. Там отличный комплекс футбольных полей. Поэтому после стартового домашнего матча с Рухом во время паузы в чемпионате, вызванной матчами сборных, мы снова поедем на сбор в Закарпатье", – приводит слова Чеснакова Meta Ratings.

Отметим, в прошлом сезоне Владимир провел 29 поединков во всех турнирах за полтавский клуб, однако результативными действиями не отличался. Ворскла заняла 10 место в УПЛ. В грядущем сезоне полтавчане в первом туре встретятся с львовским Рухом 22 августа.

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