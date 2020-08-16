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Чеснаков оригинально объяснил отсутствие матчей у Ворсклы на сборах

16:50 - Читати українською
Чеснаков оригинально объяснил отсутствие матчей у Ворсклы на сборах
Владимир Чеснаков / ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков объяснил специфику летних сборов команды.

"Главный тренер нам объяснил, почему Ворскла не играла на сборах контрольных матчей. Таким было решение Юрия Максимова, который сказал, что хорошо знает возможности своих подопечных и для него сейчас важно, чтобы перед стартом в УПЛ игроки избежали травм.

Ворскла усилилась экс-защитником Львова

Поэтому, кроме тренировочного процесса, мы ограничились лишь одной двухсторонкой. Нас тепло принимали в отеле в пригороде Ужгорода. Там отличный комплекс футбольных полей. Поэтому после стартового домашнего матча с Рухом во время паузы в чемпионате, вызванной матчами сборных, мы снова поедем на сбор в Закарпатье", – приводит слова Чеснакова Meta Ratings.

Отметим, в прошлом сезоне Владимир провел 29 поединков во всех турнирах за полтавский клуб, однако результативными действиями не отличался. Ворскла заняла 10 место в УПЛ. В грядущем сезоне полтавчане в первом туре встретятся с львовским Рухом 22 августа.

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Владимир Владимир Чеснаков Ворскла Ворскла Юрий Юрий Максимов
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