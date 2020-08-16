Чеснаков оригінально пояснив відсутність матчів у Ворскли на зборах

"Головний тренер нам пояснив, чому Ворскла не грала на зборах контрольних матчів. Таким було рішення Юрія Максимова, який сказав, що добре знає можливості своїх підопічних і для нього зараз важливо, щоб перед стартом в УПЛ гравці уникнули травм.

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Тому, окрім тренувального процесу, ми обмежилися лише однією двосторонкою. Нас тепло приймали в готелі у передмісті Ужгорода. Там чудовий комплекс футбольних полів. Тому після стартового домашнього матчу з Рухом під час паузи в чемпіонаті, викликаної матчами збірних, ми знову поїдемо на збір у Закарпаття", – наводить слова Чеснакова Meta Ratings.

Зазначимо, в минулому сезоні Володимир провів 29 поєдинків у всіх турнірах за полтавський клуб, проте результативними діями не відзначався. Ворскла посіла 10 місце в УПЛ. У прийдешньому сезоні полтавці у першому турі зустрінуться з львівським Рухом 22 серпня.

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