toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН ТРАНСФЕРИ ІНТЕР - ШАХТАР

Чеснаков оригінально пояснив відсутність матчів у Ворскли на зборах

16:50 - Читать на русском
Чеснаков оригінально пояснив відсутність матчів у Ворскли на зборах
Володимир Чеснаков / ФК Ворскла

Захисник Ворскли Володимир Чеснаков пояснив специфіку літніх зборів команди.

"Головний тренер нам пояснив, чому Ворскла не грала на зборах контрольних матчів. Таким було рішення Юрія Максимова, який сказав, що добре знає можливості своїх підопічних і для нього зараз важливо, щоб перед стартом в УПЛ гравці уникнули травм.

Ворскла підсилилась екс-захисником Львова

Тому, окрім тренувального процесу, ми обмежилися лише однією двосторонкою. Нас тепло приймали в готелі у передмісті Ужгорода. Там чудовий комплекс футбольних полів. Тому після стартового домашнього матчу з Рухом під час паузи в чемпіонаті, викликаної матчами збірних, ми знову поїдемо на збір у Закарпаття", – наводить слова Чеснакова Meta Ratings.

Зазначимо, в минулому сезоні Володимир провів 29 поєдинків у всіх турнірах за полтавський клуб, проте результативними діями не відзначався. Ворскла посіла 10 місце в УПЛ. У прийдешньому сезоні полтавці у першому турі зустрінуться з львівським Рухом 22 серпня.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо

blog_ava
Манчестер Сіті – Ліон – 1:3 – відео голів і огляд провалу Гвардіоли
00:20
11513
Теги
Володимир Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла Юрій Юрій Максимов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
16
хв
Севілья
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?