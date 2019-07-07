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Черноморец взял на просмотр экс-защитника Львова

20:53 98 Читати українською
Черноморец взял на просмотр экс-защитника Львова
Сергей Воронин / Фото ФК Львов

Одесский клуб готовит усиление для возвращения в элитный дивизион.

Среди потенциальных новичков команды есть и защитник Сергей Воронин.

Червенков рассказал о состоянии Черноморца перед стартом в Первой лиге

Бывшего игрока Львова заметили на видео с тренировки Черноморца, которое опубликовал официальный канал клуба в YouTube. В прошлом сезоне Воронин сыграл за "горожан" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее клуб Первой лиги взял на просмотр голкипера Дмитрия Безотосного и хавбека Константина Ярошенко.

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