Чорноморець взяв на перегляд екс-захисника Львова

Одеський клуб готує підсилення для повернення в елітний дивізіон.

Серед потенційних новачків команди є і захисник Сергій Воронін.

Червенков розповів про стан Чорноморця перед стартом у Першій лізі

Колишнього гравця Львова помітили на відео з тренування Чорноморця, яке опублікував офіційний канал клубу в YouTube. У минулому сезоні Воронін зіграв за "містян" 16 матчів, забив 2 голи і зробив 2 асисти.

Раніше клуб Першої ліги взяв на перегляд голкіпера Дмитра Безотосного і хавбека Констянтина Ярошенка.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати