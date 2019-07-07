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Чорноморець взяв на перегляд екс-захисника Львова

7 липня 20:53 534 Читать на русском
Чорноморець взяв на перегляд екс-захисника Львова
Сергій Воронін / Фото ФК Львів

Одеський клуб готує підсилення для повернення в елітний дивізіон.

Серед потенційних новачків команди є і захисник Сергій Воронін.

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Колишнього гравця Львова помітили на відео з тренування Чорноморця, яке опублікував офіційний канал клубу в YouTube. У минулому сезоні Воронін зіграв за "містян" 16 матчів, забив 2 голи і зробив 2 асисти.

Раніше клуб Першої ліги взяв на перегляд голкіпера Дмитра Безотосного і хавбека Констянтина Ярошенка.

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Трансфери Відеоновини Львів Львів Сергій Воронін Сергій Воронін Чорноморець Чорноморець Перша ліга
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