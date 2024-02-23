Одесский клуб объявил о подписании второго легионера за день – новичком команды стал нападающий Зе Гомес.

Португальский форвард Зе Гомес продолжит карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

Черноморец подписал легионера с опытом выступлений в Испании

24-летний бомбардир с января находился без команды, поэтому присоединился к команде Романа Григорчука в статусе свободного агента. Игрок правша, может сыграть центрального форварда и левого вингера.

Напомним, Гомес – воспитанник Бенфики. Выступал в арендах за Портимоненсе, гданьскую Лехию и болгарский Черно Море. В феврале 2022-го перебрался в итальянский Сереньо, а затем в румынский ЧФР. Последним его клубом был кипрский Этникос (1 гол и 1 ассист в 15 матчах).

Выступал за сборные Португалии разных возрастных групп (от U-15 до U-20). Стал двукратным чемпионом Европы в составе U-17 и U-19 (в 2018 году даже пересекался со сборной Украины Александра Петракова). Transfermarkt оценивает игрока в 225 тысяч евро.

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