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Черноморец усилился сразу четырьмя новичками

24 января 17:14 622 Читати українською
Черноморец усилился сразу четырьмя новичками
Виталий Гошкодеря / Фото ФК Олимпик

Одесский Черноморец серьезно настроен остаться в УПЛ по итогам сезона 2018/19.

31-летний защитник Виталий Гошкодеря и 33-летний хавбек Владимир Аржанов, которые до недавнего времени выступали в чемпионате Казахстана, пополнили лагерь Черноморца, сообщили в эфире "ФутболNEWS".

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Также одесский клуб подписал полузащитника Владимира Танчика, который до недавнего времени представлял Первую лигу Польши. Еще один экс-хавбек Олимпика Евгений Морозенко также призван помочь одесскому клубу в весенней части сезона.

После 18-ти туров чемпионата Украины Черноморец занимает 11-ю строчку турнирной таблице, имея в активе лишь 12 очков.

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Теги
Черноморец Черноморец Владимир Танчик Владимир Танчик Виталий Гошкодеря Виталий Гошкодеря Владимир Аржанов Владимир Аржанов Евгений Морозенко Евгений Морозенко
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