Черноморец усилился сразу четырьмя новичками

Одесский Черноморец серьезно настроен остаться в УПЛ по итогам сезона 2018/19.

31-летний защитник Виталий Гошкодеря и 33-летний хавбек Владимир Аржанов, которые до недавнего времени выступали в чемпионате Казахстана, пополнили лагерь Черноморца, сообщили в эфире "ФутболNEWS".

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Также одесский клуб подписал полузащитника Владимира Танчика, который до недавнего времени представлял Первую лигу Польши. Еще один экс-хавбек Олимпика Евгений Морозенко также призван помочь одесскому клубу в весенней части сезона.

После 18-ти туров чемпионата Украины Черноморец занимает 11-ю строчку турнирной таблице, имея в активе лишь 12 очков.

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