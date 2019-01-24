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Чорноморець підсилився одразу чотирма новачками

17:14 580 Читать на русском
Чорноморець підсилився одразу чотирма новачками
Віталій Гошкодеря / Фото ФК Олімпік

Одеський Чорноморець серйозно налаштований залишитись в УПЛ за підсумками сезону 2018/19.

31-річний захисник Віталій Гошкодеря та 33-річний хавбек Володимир Аржанов, які донедавна виступали у чемпіонаті Казахстану, поповнили табір Чорноморця, повідомили в ефірі "ФутболNEWS".

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Також одеський клуб підписав півзахисника Володимира Танчика, який донедавна представляв Першу лігу Польщі. Ще один екс-хавбек Олімпіка Євген Морозенко також покликаний допомогти одеському клубі у весняній частині сезону.

Після 18-ти турів чемпіонату України Чорноморець посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі лише 12 очок.

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