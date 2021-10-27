Полузащитник Шахтера Георгий Судаков сделал амбициозное заявление по поводу планов на Кубок Украины в нынешней кампании.

"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.

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По-моему, Шахтер последние 3 года не выигрывал Кубок Украины (в последний раз "горняки" выигрывали трофей в сезоне 2018/19 – прим.). В этом году необходимо выиграть", – отметил Судаков в комментарии Shakhtar News.

Поединок между Черноморцем и Шахтером состоится уже сегодня, 27 октября. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, начало встречи в 19:30.

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