Судаков: В этом году Шахтеру нужно выиграть Кубок Украины
15:21 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков сделал амбициозное заявление по поводу планов на Кубок Украины в нынешней кампании.
"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.
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По-моему, Шахтер последние 3 года не выигрывал Кубок Украины (в последний раз "горняки" выигрывали трофей в сезоне 2018/19 – прим.). В этом году необходимо выиграть", – отметил Судаков в комментарии Shakhtar News.
Поединок между Черноморцем и Шахтером состоится уже сегодня, 27 октября. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, начало встречи в 19:30.
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