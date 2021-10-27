Чорноморець у чемпіонаті не знав перемог протягом восьми турів поспіль, поступаючись за пропущеними голами тільки Маріуполю, тож у кубковій зустрічі проти Шахтаря ніхто не ставив на "моряків". Тим паче, що вони вже грали з "гірниками" влітку, зазнавши розгрому від напіврезерву. Від поєдинку в Одесі очікували безтурботного проходу донеччан у чвертьфінал.

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Попри важливість матчу, Юрій Мороз наважився на проведення певної ротації. В запасі залишились Кучерук, Авагімян, Ісаєнко та Михайленко – основні футболісти Чорноморця. Роберто Де Дзербі, своєю чергою, практично на всі позиції виставив резервістів або молодь. З реальних лідерів Шахтаря на поле вийшли тільки Пятов, Кривцов, Тете й Соломон. Опорну зону довірили Бондаренку й Антоніо, на вістрі атаки з'явився Фернандо, а фулбеків грали Корнієнко та Конопля.

Цього мало бути достатньо для впевненої звитяги над аутсайдером УПЛ, однак перший тайм розчарував вболівальників "гірників" (а когось він міг і шокувати). Чорноморець нічим не поступався гранду, а Шахтар за 45 хвилин не провів жодного реального моменту. Жодного! Футбол підопічних Роберто Де Дзербі виявився повільним, нудним і безідейним. До перерви можна пригадати тільки два удари на трибуни у виконанні Бондаренка та Судакова. На щастя для гостей, одесити теж нічого цікавого не створювали, хоча в контратаки команда тікала регулярно.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Вочевидь, у роздягальні алленаторе "помаранчево-чорних" провів дуже серйозну розмову з колективом, адже у другому таймі Шахтар прокинувся. Вже за 6 хвилин по перерві гості могли відкрити рахунок внаслідок фірмового зміщення Соломона на лівий кут штрафного, однак його пострілу в дальню дев'ятку трішки забракло точності. Ще через хвилину Манор повторив свій маневр, пробивши у ближній кут – Варакута спіймав м'яч.

Втім, це були індивідуальні моменти. Донеччанам не вистачало командних дій, тож на 59-й хвилині Роберто Де Дзербі освіжив позиції фулбеків. На поле вийшли Додо та Ісмаїлі, а вже на 62-й Судаков замикав навіс останнього на лінію воротарського – Георгій пробив головою повз дальній кут! На 64-й же рахунок було відкрито: Варакута невдало вибив подачу з лівого флангу, Тете на правому підхопив м'яч і обіграв захисника фінтом, після чого виконав простріл – його заблокували, однак Фернандо пробив відскоку метрів з 13-ти. 0:1!

Юрій Мороз одразу провів заміни, випустивши Авагімяна й Михайленка замість Цітаішвілі та Смирного, але на 72-й хвилині всі питання щодо чвертьфіналіста були зняті. Тете змістився з правого флангу і віддав класну передачу на ліву половину карного майданчика, Ісмаїлі звідти прострілив на дальню стійку, а Маркос Антоніо несподівано прибіг на замикання – 0:2! На 82-й же хвилині свіжий Дентінью добив Чорноморець, прийнявши закидушку від Мудрика на правий кут воротарського, хитнувши Кузика, пожонглювавши м'ячем і пробивши повз Варакуту. 0:3.

Мудрик у ендшпілі зустрічі міг додати до асисту ще й гол, вискочивши віч-на-віч з голкіпером, але Варакута парирував його хитрий удар низом поміж ніг. У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгромну звитягу Шахтаря. Донеччани слідом за Олександрією, Ворсклою й Динамо виходять у чвертьфінал Кубка України 2021/22.

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