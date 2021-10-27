Когда-то поединки между Черноморцем и Шахтером можно было назвать центральными, но сегодня расклады не так веселы. Одесситы плетутся на предпоследней позиции в турнирной таблице УПЛ, не зная побед на протяжении восьми матчей подряд – "моряки" не смогли прибить даже Верес, который 70 минут держался в меньшинстве (ровенчане вообще выиграли). Единственную победу в чемпионате в текущем сезоне они одержали над Мариуполем, а в 1/8 финала Кубка подопечные Юрия Мороза прошли лишь благодаря удачному жребию, разгромив Прикарпатье.

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Нельзя сказать, что этот коллектив демонстрирует ужасающий футбол. Черноморец создает приличное количество моментов, но его тянет вниз отсутствие класса – наиграв почти на 18 голов в УПЛ, одесситы забили всего 12. Что и говорить, если с Вересом не было реализовано пенальти, а в поединке против Миная несколько сильных ударов с минимальных расстояний не завершились изменением счета. Еще хуже обстоят дела с обороной – больше пропускает только Мариуполь, причем не помогает даже переход на схему с пятью защитниками. Юрий Мороз опробовал ее в предыдущем туре в матче против Львова, но Черноморец все равно не оставил свои ворота сухими.

Вот с таким бекграундом "моряки" подходят к поединку с Шахтером. В этом сезоне команды уже встречались – дончане в Одессе одержали разгромную победу резервным составом, забив дважды еще до перерыва. Хотя в первом тайме гораздо лучше выглядели именно хозяева (которые еще и играли в меньшинстве). В этом и состоит вся сущность нынешнего Черноморца.

Сегодня "оранжево-черные" тоже не выпустят основу. Роберто Де Дзерби в принципе любит масштабную ротацию, доверяя молодым футболистам, а сейчас ему еще и необходимо правильно распределить силы – на прошлой неделе у его подопечных были тяжелые поединки с Реалом и Ворсклой, а уже в среду команде лететь в Мадрид на Сантьяго Бернабеу. Да и без ротации кадровая ситуация у "горняков" непростая – травмы получили два основных форварда и основной центрбек, а Педринью и Степаненко из-за повреждений не доиграли матч в Полтаве.

Между тем даже в основном составе Шахтер предоставляет достаточно шансов своим соперникам. Александрия и Шериф победили дончан, Минай расписал заслуженную ничью, а Ворскла до удаления играла лучше гранда – и даже в меньшинстве полтавчане мало что позволяли. Правда, эти коллективы имеют хорошую оборону, чего не скажешь о Черноморце.

С другой стороны, безумная критика за матчи против Реала и Ворсклы должна завести подопечных Роберто Де Дзерби. Всю неделю его команда вынуждена была отбиваться от нападок прессы и болельщиков, доказывая, что с их футболом все в порядке. Конечно, "горняки" желают подкрепить слова делом – да и задачу выхода в четвертьфинал Кубка никто не отменял. Словом, одесситам сегодня будет очень тяжело. Даже в матче против резерва Шахтера.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Мораес, Траоре, Матвиенко

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Шахтер

Черноморец: Кучерук – Путря, Михайленко, Кадири, Дубко, Вантух – Цитаишвили, Смирный, Кравченко, Авагимян – Ванат

Шахтер: Пятов – Конопля, Бондарь, Витао, Корниенко – Бондаренко, Антонио – Тете, Мудрик, Соломон – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Следует ожидать что-то похожее на матч между этими командами в чемпионате. Шахтер выставит разбалансированный состав, Черноморец на кураже создаст ему какие-то проблемы, но разница в классе, кадровом потенциале и организации игры должна сделать свое дело. Одесситы не могут даже Вересу забить, играя в большинстве в течение 70 минут, поэтому надеяться на сенсацию в Кубке наивно.

В этом турнире возможно все, но логика оставляет "морякам" мизерные шансы на успех. Дончане должны одержать победу.

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