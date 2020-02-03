Черноморец подписал Сикорского, которого Агробизнес выгнал из-за поездки в Россию

Одесский Черноморец подписал контракт с нападающим Игорем Сикорским, который недавно попал в скандал, связанный с поездкой в Россию.

Подписание контракта с экс-форвардом Агробизнеса подтвердил главный тренер Черноморца Остап Маркевич в комментарии UA-Футбол.

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Также "моряки" усилились 22-летним украинским форвардом армянского происхождения Артуром Авагимяном. Оба игрока отправятся на предстоящий тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, что после поездки в Россию предыдущий клуб Сикорского – Агробизнес – разорвал с ним контракт.

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