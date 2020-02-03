Чорноморець підписав Сікорського, якого Агробізнес вигнав через поїздку в Росію

Одеський Чорноморець підписав контракт з нападником Ігорем Сікорським, який нещодавно потрапив у скандал, пов'язаний з поїздкою в Росію.

Підписання контракту з екс-форвардом Агробізнеса підтвердив головний тренер Чорноморця Остап Маркевич у коментарі UA-Футбол.

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Також "моряки" підсилились 22-річним українським нападником вірменського походження Артуром Авагімяном. Обидва гравці вирушать на майбутній тренувальний збір до Туреччини.

Нагадаємо, що після поїздки в Росію попередній клуб Сікорського – Агробізнес – розірвав з ним контракт.

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