Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании 25-летнего игрока. Новичок получил номер 20.

Антонов официально возглавил Черноморец

Вачиберадзе воспитывался в СДЮШОР одесского клуба, но в 2012 году присоединился к структуре Шахтера. Хавбек был ведущим игроком в различных возрастных группах "горняков", а с командой U-19 даже доходил до финала Юношеской лиги УЕФА 2014/15. Именно Бека был капитаном в проигранном финале против Челси (2:3).

Карьера полузащитника на взрослом уровне пока складывается посредственно. Вачиберадзе не смог закрепиться в составе Бетиса (2015-2017), короткие периоды в латвийском РФШ и бельгийском Ломмеле также были неудачными. С ноября прошлого года хавбек находился без клуба, но на просмотре смог доказать свою профпригодность Черноморцу. "Моряки" ушли зимовать на третьей строчке Первой лиги и во второй части продолжат борьбу за выход в элиту.

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