Черноморец официально вернул Вачиберадзе – хавбек был капитаном Шахтера U-19 в финале Юношеской лиги УЕФА
Полузащитник Бека Вачиберадзе попытается реанимировать карьеру в Украине.
Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании 25-летнего игрока. Новичок получил номер 20.
Антонов официально возглавил Черноморец
Вачиберадзе воспитывался в СДЮШОР одесского клуба, но в 2012 году присоединился к структуре Шахтера. Хавбек был ведущим игроком в различных возрастных группах "горняков", а с командой U-19 даже доходил до финала Юношеской лиги УЕФА 2014/15. Именно Бека был капитаном в проигранном финале против Челси (2:3).
Карьера полузащитника на взрослом уровне пока складывается посредственно. Вачиберадзе не смог закрепиться в составе Бетиса (2015-2017), короткие периоды в латвийском РФШ и бельгийском Ломмеле также были неудачными. С ноября прошлого года хавбек находился без клуба, но на просмотре смог доказать свою профпригодность Черноморцу. "Моряки" ушли зимовать на третьей строчке Первой лиги и во второй части продолжат борьбу за выход в элиту.
Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя