Антонов официально возглавил Черноморец
14:28 - Читати українською
Руководство одесского клуба определилось с новым наставником команды.
Алексей Антонов стал главным тренером Черноморца, сообщает официальный сайт одесского клуба.
Ковалец официально покинул Черноморец
34-летний специалист исполнял обязанности наставника команды, после того как свой пост покинул Сергей Ковалец.
Напомним, Антонов дважды в течение карьеры выступал за Черноморец (2013-2014 и 2017 гг.), а в мае 2020-го вошел в тренерский штаб предыдущего наставника.
После первого круга Черноморец занимает в турнирной таблице Первой лиги третье место, набрав 28 очков.
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