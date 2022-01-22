Контрольные матчи 2021/22

Металлист – Славия София – 5:0

Голы: Пидлепенец, 2, Рязанцев, 46, Мизюк, 53, Мурза, 55, Сарапий, 78

Металлист начал серию спаррингов сокрушительной победой над софийской Славией, которая выступает в элитном дивизионе чемпионата Болгарии и занимает 5 место (29 очков). Расстояние до третьей строчки составляет всего 3 пункта.

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Харьковчане уже в самом дебюте встречи вышли вперед благодаря голу Пидлепенца. Первый тайм больше голов не подарил, а вот вторая половина стала очень результативной. Рязанцев, Мизюк и Мурза до 55 минуты сделали счет 4:0 в пользу Металлиста, а Сарапий поставил точку во встрече.

Добавим, что следующим соперником харьковского клуба станет Слован Либерец (24 января). Также Металлист сыграет в спаррингах с польскими Радомяком и Вартой.

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