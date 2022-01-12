Украинский полузащитник Владлен Юрченко заинтересовал сразу два клуба УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

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Интерес к 27-летнему футболисту проявляют Черноморец и Ворскла. Кроме представителей чемпионата Украины у экс-звезды Десны и Зари есть предложения из Бельгии, Греции и Венгрии.

Напомним, Юрченко покинул Десну в конце декабря в статусе свободного агента. За черниговцев в текущем сезоне он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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