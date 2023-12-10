Черноморец принимал Колос в рамках 17-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Команды завершали первую половину сезона в совершенно разном настроении. Черноморец проиграл 4 тура подряд и свалился в нижнюю половину таблицы. Колос же не знал горечи поражений 3 месяца – 7 ничьих, 2 победы. Ковалевцы имели на 2 очка больше, чем соперник.

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Артур Авагимян говорил об исторической речи Романа Григорчука в раздевалке Черноморца, но первый тайм прошел так, будто игроки уже мысленно были в отпуске.

Единственный полумомент создали "моряки" – Штогрин неточно замыкал навес Кузыка. Возможно, лучшую часть речи Григорчук приберег на перерыв, потому что после нее одесситы прибавили обороты. Шпорн с очень выгодной позиции пробил мимо ворот.

Судьбу встречи решил эпизод на 77-й минуте. Фесюн выиграл ближний бой у Штогрина, но потом опрометчиво бросился в ноги Васильеву – пенальти! Путря ударил по центру, а Фесюн полетел в левый угол.

Черноморец удержал минимальное преимущество, прервав ужасную серию. "Моряки" обошли Колос на одно очко и будут зимовать восьмыми.

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