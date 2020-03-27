Черноморец имеет задолженность по зарплате

Представители Южной Пальмиры столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

Одесский Черноморец, несмотря на мировой коллапс, вызванный пандемией коронавируса, переживает серьезный финансовый кризис. Клуб имеет задолженность по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

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Эту информацию, не вдаваясь в подробности, подтвердил и главный тренер "моряков" Остап Маркевич. По сообщению издания Footboom, последняя заработная плата, которую видели в клубе, была за январь этого года.

Напомним, "черно-синие" после 19 туров набрали 22 очка и занимают в турнирной таблице Первой лиги десятую строчку.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента