Украинские клубы ищут пути уменьшения выплат игрокам, – юрист

Юрист Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Юлия Гречко рассказала, как вынужденная пауза может отразиться на зарплатах и контрактах футболистов украинских клубов.

"Невыплата или неполная выплата зарплаты возможна только, если обе стороны об этом договорятся. Да, законодательство предусматривает отпуска – ежегодные или за свой счет. Но также по соглашению сторон. На сегодняшний день ни законодательство, ни регламентные документы в футболе не позволяют принудительного кого-то уволить или отправить в отпуск. Такого нет.

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Последние две недели мы каждый день на связи с международными профсоюзными организациями. В том числе с FIFPro. Они ежедневно ведут опросы, анализируя соблюдение трудовых прав. С первого дня карантина с нами консультируются клубы всех трех лиг Украины – выясняют, могут ли они отпускать работников в отпуск за свой счет, могут ли не платить.

Пока ни одной жалобы от футболистов Второй, Первой и Премьер-лиги к нам не поступало. Не было и публикаций от самих футболистов ни в соцсетях, ни в СМИ. По крайней мере, мы не располагаем такой информацией. Если такое произойдет, мы готовы помогать.

Согласно законодательству, продлить контракт можно только при участии двух сторон – клуба и футболиста. Как именно это будет решаться (в условиях игр чемпионата летом), зависит от окончательного решения исполкома УАФ и отдельно лиг – о продлении или о завершении чемпионата. Но принудительно продлить контракт нельзя", – сказала Гречко в комментарии изданию Tribuna.

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