Черноморец – СК Днепр-1: матч могут перенести в другой город
15:45 - Читати українською
Черноморец и СК Днепр-1 могут сыграть не в стадионе в Одессе, как было запланировано.
Черноморец обратился в СК Днепр-1 с просьбой провести матч на Днепр Арене, сообщает meta-ratings.
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Причиной является неудовлетворительное состояние газона на стадионе Черноморец, где должен был состояться поединок. Это связано с недавним концертом Монатика, а довольно скоро на арене должен выступить еще один исполнитель.
К слову, матч запланирован на 31 июля, начало встречи в 19:30. Номинальным хозяином останется Черноморец, а транслятором останется телеканал "Футбол".
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