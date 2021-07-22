Чорноморець та СК Дніпро-1 можуть зіграти не на стадіоні в Одесі, як було заплановано.

Чорноморець звернувся до СК Дніпро-1 з проханням провести матч на Дніпро Арені, повідомляє meta-ratings.

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Причиною є незадовільний стан газону на стадіоні Чорноморець, де мав відбутись поєдинок. Це пов'язано з нещодавнім концертом Монатіка, а досить скоро на арені має виступити ще один виконавець.

До слова, матч запланований на 31 липня, початок зустрічі о 19:30. Номінальним господарем залишиться Чорноморець, а транслятором залишиться телеканал "Футбол".

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