Черноморец героически перестрелял Рух в поединке 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Черноморец активнее начал игру и открыл счет ближе к концу первого тайма – Ванат удачно сыграл на добивании. Авагимян к перерыву удвоил преимущество, забив классным обводным ударом от стойки. В начале второго тайма вратарь Черноморца Кучерук отразил удар с пенальти.

Черноморец феерически перестрелял Рух – бесполезный подвиг львовян после 0:3, Федорчук оформил дубль

Достаточно быстро Цитаишвили красиво сделал преимущество одесситов разгромным, однако Мартынюк ударом со штрафного, а затем дубль Федорчука восстановили интригу во встрече. Героем встречи стал Юрий Тлумак, чей гол на последних минутах решил судьбу поединка.