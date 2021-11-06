Чорноморець героїчно перестріляв Рух у поєдинку 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Чорноморець активніше розпочав гру та відкрив рахунок ближче до кінця першого тайму – Ванат вдало зіграв на добиванні. Авагімян до перерви подвоїв перевагу, забивши класним обвідним ударом від стійки. На початку другого тайму воротар Чорноморця Кучерук відбив удар з пенальті.

Чорноморець феєрично перестріляв Рух – марний подвиг львів'ян після 0:3, Федорчук оформив дубль

Досить швидко Цітаішвілі красиво зробив перевагу одеситів розгромною, однак Мартинюк ударом зі штрафного, а потім дубль Федорчука відновили інтригу в зустрічі. Героєм зустрічі став Юрій Тлумак, чий гол на останніх хвилинах вирішив долю поєдинку.