Черноморец подходил к матчу в статусе аутсайдера, хотя Рух недалеко оторвался от "моряков" Уже на 4 минуте одесситы могли выйти вперед благодаря шедевру Цитаишвили – динамовец обыграл трех соперников, сместился с фланга, но не смог попасть в дальний угол. Гио был одним из самых ярких людей на поле, а вот Рух в первой половине создать ничего не мог.

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Впрочем, автором первого гола стал другой воспитанника Динамо. Авагимян замыкал навес на дальней стойке, Панькив отбил мяч, но прямо на Ваната. А перед перерывом Авагимян удвоил преимущество – Артуру удался классный обводной удар метров с 16-ти.

После перерыва Рух имел шикарную возможность сократить отставание – Кучерук неудачно сыграл на выходе против Мартынюка и привез пенальти, но сам же стал героем эпизода, отразив удар с отметки. Через 4 минуты Цитаишвили сделал преимущество разгромным, воспользовавшись рикошетом от защитника и попав в дальний угол метров с 20.

"Желто-черные" таки сократили отставание – Мартынюк со штрафного попал в нижний угол. Этот гол вдохновил Рух, а особенно Валерия Федорчука, едва ли не ставшего героем встречи. Сначала хавбек шикарным ударом с левой пробил в дальнюю девятку. А на 79-й минуте Федорчук стал автором дубля: после неудачного выноса Валерий мощно пробил, и мяч от Михайленко залетел в ворота.

Казалось, что игра завершится безумными 3:3, но Черноморец был другого мнения. Михайленко разогнал контратаку и отдал на Тлумака, который параллельным курсом добежал до штрафного соперника. Удар, Панькив вроде бы отбил, но мяч предательски закатился в ворота. В конце матча наставник одесситов Юрий Мороз был удален из-за претензий к арбитру, но Черноморец сумел удержать победный счет.

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