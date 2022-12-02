Кривбас на виїзді мінімально обіграв Чорноморець в перенесеному матчі 7-го туру УПЛ. Дивіться відео гола огляд зустрічі Чорноморець – Кривбас на "Футбол 24".

Перший гострий момент створив Чорноморець – Наумець розхитав захисника, але пробив повз ближній кут. Кривбас відповів пострілом Понєдєльніка у стійку. Забити вдалось якраз криворіжцям – подача з кутового, скидка Татаркова і Стецьков головою розстріляв ворота.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем, завершивши 2022 рік на восьмій позиції в УПЛ

У другому таймі Брагару непогано пробив, але трохи не влучив у дальню дев'ятку. На 82 хвилині одесити лишились в меншості – Джеймс сфолив проти Волошина та отримав пряму червону за фол останньої надії. Тож Кривбас втримав перемогу в своєму останньому поєдинку в цьому календарному році.