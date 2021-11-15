Генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра раскрыл подробности соглашения с киевлянами.

Черноморец – Динамо: изменилось место проведения матча УПЛ

"Сегодня совместно с нашими партнерами по арендованным футболистам было принято решение по этому вопросу. Могу сказать, что на его основании участниками предстоящего поединка в составе нашей команды может быть любой из этих игроков", – заявил Мисюра в комментарии Meta-ratings.

Напомним, в составе Черноморца есть 12 арендованных игроков из Динамо. Киевляне решили не повторять практику Шахтера, ранее запретившего Мариуполю использовать "заемных" футболистов в очном матче.

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