Программу 5-го тура открывает встреча в Одессе между Чорноморцем и Александрией. Это уже второй домашний поединок "моряков" – неделю назад они принимали Шахтер, потерпев разгромное поражение (0:3). Тогда цены на билеты стартовали с 200 грн, а сегодня клуб опустил минимальную стоимость до 150 грн. Существует подозрение, что таким образом руководство пытается отпугнуть мятежных ультрас от похода на стадион, однако про обычных фанатов почему-то в этой ситуации забыли. Ну, или боссы искренне считают, что матч УПЛ против середняка действительно стоит таких затрат со стороны болельщиков.

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К сожалению, футбол Черноморца этих 150 грн не стоит. В первых пяти турах подопечные Юрия Мороза потерпели четыре поражения, переиграв только ослабленный Мариуполь – причем лишь от азовцев команда пропустила меньше трёх голов. Конечно, календарь у коллектива был очень тяжелым (Десна, СК Днепр-1, Шахтер), но "моряки" сами усложняли себе жизнь, дважды зарабатывая красные карточки в первом тайме (обе на счету Белошевского) и дважды подряд забивая автоголы (оба на счету Дубко). В целом, оборона одесситов является самой слабой в УПЛ как по реальным показателям (14 пропущенных мячей), так и по ожидаемым (12,4 ожидаемых пропущенных).

Это и неудивительно после интеграции кучи юных динамовцев в основу. Команда заново строится и при этом имеет средний возраст в 20 лет, поэтому более или менее убедительно Черноморцу удаётся выглядеть лишь в поединках против дебютантов УПЛ или против равных себе – тот же Мариуполь выставил на "моряков" состав, в котором нашлось место даже 17- летним. Тем не менее, стоит отметить, что постепенно одесситы добавляют в атаке, демонстрируя весёлый футбол – Металлисту 1925 забили два крутых гола, азовцам отгрузили три, и даже Шахтеру удалось забить (пусть и из офсайда) при равном первом тайме.

Именно поэтому Александрии сегодня расслабляться не стоит. Соперник у неё хоть и уязвимый, но зубастый. Тем более, что подопечные Юрия Гуры на старте сезона очень сильно страдают от нестабильности – после побед над Шахтером и Зарей "жёлто-чёрные" проиграли Минаю и разделили очки со Львовом, а в поединке с Колосом в течение 90 минут происходили "качели". Александрийцы сумели вырвать в них минимальную победу.

Подобный футбол принёс Александрии 10 очков, однако по ожидаемым показателям коллектив наиграл всего на 5 зачётных баллов. Пока что такой перебор является самым высоким в УПЛ. В обороне "жёлто-чёрные" позволяют слишком много, но спасает прекрасная игра Билыка – голкипер вытащил 4,61 ожидаемых голов из 7,61. С другой стороны, "желто-черные" забивают почти всё, что удается создать (4,7 xG, 5 голов). Словом, команда играет сама и дает играть сопернику, поэтому сегодня стоит ожидать интересный матч.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цитаишвили (Черноморец)

Дисквалифицированы: Белошевский (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Александрия

Черноморец: Кучерук – Путря, Дубко, Кадири, Кузык – Михайленко, Вачиберадзе – Брагару, Авагимян, Штогрин – Бугай

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков – Демченко, Калюжный – Одарюк, Ковалец, Третьяков – Спинелли

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Александрии трудно действовать против автобусов, но вряд ли Черноморец со своей ужасной обороной способен его предложить. Сила одесситов кроется в атаке, да и статус домашней встречи заставлять хозяев идти вперёд - впрочем, в открытой игре с "желто-чёрными" им будет ещё сложднее. Подопечные Юрия Гуры, конечно, могут пропустить (оборона у них тоже не лучшая), но прямо сейчас этот коллектив сильнее на порядок.

Учитывая вышеуказанные факты, сегодня стоит ставить на победу гостей.

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