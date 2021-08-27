Програму 5-го туру відкриває зустріч у Одесі між Чорноморцем і Олександрією. Це вже другий домашній поєдинок "моряків" – тиждень тому вони приймали Шахтар, зазнавши розгромної поразки (0:3). Тоді ціни на квитки стартували з 200 грн, а сьогодні клуб опустив мінімальну вартість до 150 грн. Not bad! Існує підозра, що таким чином керівництво намагається відлякати бунтівних ультрас від походу на стадіон, однак про звичайних фанатів чомусь в цій ситуації забули. Ну, або ж боси щиро вважають, що матч УПЛ проти середняка дійсно вартує таких витрат з боку вболівальників.

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На жаль, футбол Чорноморця цих 150 грн не коштує. У перших п'яти турах підопічні Юрія Мороза зазнали чотирьох поразок, перегравши тільки ослаблений Маріуполь – причому лишень від азовців команда пропустила менше трьох голів. Звісно, календар був дуже важким (Десна, СК Дніпро-1, Шахтар), але "моряки" самі ж ускладнювали собі життя, двічі заробляючи вилучення у першому таймі (обидва на рахунку Білошевського) й двічі поспіль забиваючи автоголи (обидва на рахунку Дубка). Загалом, оборона одеситів є найслабшою в УПЛ як за реальними показниками (14 пропущених м'ячів), так і за очікуваними (12,4 очікуваних пропущених).

Це і не дивно після інтеграції купи юних динамівців у основу. Команда заново будується й при цьому має середній вік у 20 років, тож більш-менш переконливо Чорноморцю вдається виглядати лишень у поєдинках проти дебютантів УПЛ або ж проти рівних собі – той же Маріуполь виставив на "моряків" склад, в якому знайшлося місце навіть 17-річним. Тим не менш, варто відзначити, що одесити поступово додають у атаці, демонструючи веселий футбол – Металісту 1925 забили два крутих голи, азовцям вколотили три, і навіть Шахтарю вдалося забити (нехай і з офсайду) при рівному першому таймі.

Саме тому Олександрії сьогодні розслаблятись не варто. Суперник у них хоч і вразливий, але досить зубастий. Тим паче, що підопічні Юрія Гури на старті сезону сильно страждають від нестабільності – після перемог над Шахтарем і Зорею "жовто-чорні" програли Минаю й розділили очки зі Львовом, а у поєдинку з Колосом протягом 90 хвилин тривали "гойдалки". Олександрійці зуміли вирвати у них мінімальну звитягу.

Подібний футбол приніс Олександрії 10 очок, однак за очікуваними показниками колектив награв всього на 5 залікових балів. Поки що такий перебір є найвищим в УПЛ. В обороні "жовто-чорні" дозволяють забагато, але рятує прекрасна гра Білика – голкіпер витягнув аж 4,61 очікуваних голів із 7,61 загалом. З іншого боку, в атаці "жовто-чорні" забивають майже все, що вдається створити (4,7 xG, 5 голів). Словом, команда грає сама й дає грати супернику, тож сьогодні варто очікувати на цікавий матч.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цітаїшвілі (Чорноморець)

Дискваліфіковані: Білошевський (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Олександрія

Чорноморець: Кучерук – Путря, Дубко, Кадірі, Кузик – Михайленко, Вачіберадзе – Брагару, Авагімян, Штогрін – Бугай

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Цуріков – Демченко, Калюжний – Одарюк, Ковалець, Третьяков – Спінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олександрії важко діяти проти автобусів, але навряд чи Чорноморець зі своєю жахливою обороною здатний його запропонувати. Сила одеситів криється в атаці, та і статус домашньої зустрічі змушуватиме господарів йти уперед – втім, у відкритій грі з "жовто-чорними" їм буде ще важче. Підопічні Юрія Гури, звісно, можуть пропустити (оборона у них теж не найкраща), але прямо зараз цей колектив сильніший на порядок.

З огляду на вищезазначені факти, сьогодні варто ставити на перемогу гостей.

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