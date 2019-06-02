Черкащина-Академия пробилась в Первую лигу

Черкащина-Академия переиграла Сумы и вышла в Первую лигу.

Первая лига. Плей-офф, ответный матч (первый матч – 4:0)

Черкащина-Академия – Сумы – 3:1

Шуст перешел в Ингулец

Черкащина-Академия в ответном матче раунда плей-офф за право выхода в Первую лигу принимала Сумы. В первом матче черкасская команда одержала разгромную победу, а потому второй поединок был фактически формальностью.

Хозяева вновь уверенно победили своего соперника и смогли подняться во второй по уровню дивизион Украины.

В другом противостоянии сойдутся Агробизнес и Металлург Запорожье. В первом матче команда из Волочиска победила своего соперника со счетом 4:0.

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