toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Черкащина-Академия пробилась в Первую лигу

17:33 85 Читати українською
Черкащина-Академия пробилась в Первую лигу
Черкащина-Академия / ФК Черкащина-Академия

Черкащина-Академия переиграла Сумы и вышла в Первую лигу.

Первая лига. Плей-офф, ответный матч (первый матч – 4:0)

Черкащина-Академия – Сумы – 3:1

Шуст перешел в Ингулец

Черкащина-Академия в ответном матче раунда плей-офф за право выхода в Первую лигу принимала Сумы. В первом матче черкасская команда одержала разгромную победу, а потому второй поединок был фактически формальностью.

Хозяева вновь уверенно победили своего соперника и смогли подняться во второй по уровню дивизион Украины.

В другом противостоянии сойдутся Агробизнес и Металлург Запорожье. В первом матче команда из Волочиска победила своего соперника со счетом 4:0.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона

blog_ava
Почеттино поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля
01:53
819
Теги
Сумы Сумы Черкащина-Академия Черкащина-Академия Первая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
27
мин
Украина U-20
18:30
Панама U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук