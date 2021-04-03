"Ворскла – одна из лучших команд нашего чемпионата, она очень сильна. У Ворсклы хорошие атака и оборона. Соперник проводит много быстрых атак большим количеством игроков. После подбора второго мяча старается продвигать жесткую, быструю атаку, отдает много передач за спину нашей линии обороны. Будет сложная игра на сложном поле.

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Наша жизнь в футболе всегда строится на эмоциях – хороших или плохих. На многое влияет настроение, которое зависит от результатов. Конечно, мы люди. Не достигая результата, человек расстраивается, и наоборот. Но при любых сложностях есть еще наши профессиональные обязательства. Да, мы не проводим великолепный сезон – мягко говоря, он не такой, как мы хотели. Мы привыкли быть чемпионами, и чемпионы не сдаются", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Заметим, Динамо опережает "горняков" на 7 зачетных баллов. Поединок с Ворсклой состоится завтра, 14 апреля, начало встречи в 17:00.

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