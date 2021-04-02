"Мы знаем, что на сегодняшний день у Каштру договор не продлен. Ни тренер, ни клуб не приняли решение. Есть список кандидатов, которые рассматриваются Шахтером и выбрасываются в прессу. Что касается Де Дзерби, нужно сказать, что этот тренер где-то, возможно, и есть в списках Шахтера.

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Те, кто пишут комментарии о том, что тренер не выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, без еврокубкового опыта, это не является мерилом того, как подбираются тренеры в Шахтер. Те же Фонсека и Каштру приходили в Шахтер без этого опыта. У Фонсеки получилось выдать три триумфальных сезона, у Луиша вышел первый сезон, сейчас идет второй и он, можно сказать, провальный. Но как будет с Каштру – еще ничего не решено", – рассказал Денисов в эфире программы Денисов Time.

Добавим, что Де Дзерби создал яркую команду в Серии А. Сассуоло второй сезон подряд держится на восьмой строчке, демонстрируя сверхрезультативную игру. На место Каштру в Шахтер также сватали и Массимилиано Аллегри.

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