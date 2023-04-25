Журналист Игорь Цыганык не уверен, что все клубы готовы пережить прощание с элитой.

"Продолжит ли существование ФК Львов в случае вылета из УПЛ? Думаю, что нет. Думаю, что он станет неинтересен инвесторам и, думаю, что в случае вылета футбольный клуб Львов прекратит свое существование.

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Это мое мнение, учитывая, как происходят там события, какова ситуация, насколько у инвестора есть интерес к клубу. Не думаю, что если команда вылетит, будет какое-то продолжение", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Добавим, что сейчас Львов идет на дне турнирной таблицы УПЛ. За 8 туров до финиша команда Анатолия Бессмертного отстает на 6 очков от зоны переходных матчей и на 9 от прямого спасения.

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