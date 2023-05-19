Шеффилд Венсдей принимал Питерборо в ответном матче плей-офф английской Лиги 1. Результат и обзор поединка в этой новости на "Футбол 24".

Англия, плей-офф Лиги 1

Шеффилд Венсдей – Питерборо – 5:1 (по пенальти 5:3)

Голы: Смит, 9 (пен), Грегори, 25, Джеймс, 71, Палмер, 90+8, Патерсон, 112, – Грегори, 105 (аг)

Невероятные впечатления подарил плей-офф Лиги 1. В первом поединке Питерборо разгромил Шеффилд Венсдей со счетом 4:0. Казалось, что "пафосные" обеспечили себе выход в финал, но судьба распорядилась иначе. В ответном матче все пошло не по сценарию гостей. Уже на 9-й минуте хозяева показали, что не собираются сдаваться. К концу встречи Шеффилду удалось сравнять общий счет.

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Драма развернулась в добавленное время. Грегори, забивший второй гол в ворота Питерборо, срезал мяч в свои. Но удача была на стороне хозяев. Под конец овертайма им удалось отыграться. В серии послематчевых пенальти Шеффилд был сильнее. Впервые в истории розыгрыша плей-офф состоялся такой безумный камбэк.

Шеффилд Венсдей в финале, который состоится 29 мая, сыграет против победителя пары Барнсли – Болтон.