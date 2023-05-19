Шеффілд Венсдей приймав Пітерборо у матчі-відповіді плей-офф англійської Ліги 1. Результат та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Англія, плей-офф Ліги 1

Шеффілд Венсдей – Пітерборо – 5:1 (по пенальті 5:3)

Голи: Сміт, 9 (пен), Грегорі, 25, Джеймс, 71, Палмер, 90+8, Патерсон, 112, – Грегорі, 105 (аг)

Неймовірні враження подарував плей-офф англійської Ліги 1. В першому поєдинку Пітерборо розгромив Шеффілд Венсдей з рахунком 4:0. Здавалось, що "пафосні" забезпечили собі вихід у фінал, але доля розпорядилась інакше. У матчі-відповіді все пішло не за сценарієм гостей. Вже на 9 хвилині господарі показали, що не збираються здаватися. До кінця зустрічі Шеффілду вдалося зрівняти загальний рахунок.

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Драма розвернулася у доданий час. Грегорі, який забив другий гол у ворота Пітерборо, зрізав м'яч у свої. Одна удача була на стороні господарів. Під кінець овертайму їм вдалося відігратися. В серії післяматчевих пенальті Шеффілд був сильнішим. Вперше в історії розіграшу плей-офф відбувся такий шалений камбек.

Шеффілд Венсдей у фіналі, який відбудеться 29 травня, зіграє проти переможця пари Барнслі – Болтон.